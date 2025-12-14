Без "глаз" для ПВО: "Примари" ГУР уничтожили ключевые радары С-400 в Крыму (видео)

Украинская военная разведка нанесла очередной точный удар по российским силам во временно оккупированном Крыму. Спецподразделение ГУР "Примари" уничтожило две дорогостоящие радиолокационные станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР.

На территории оккупированного Крыма бойцы спецподразделения ГУР "Примари" вывели из строя две радиолокационные системы противника. Речь идет о РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" и РЛС 96Л6, которые входят в состав зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".

Уничтоженные радары выполняли ключевую функцию обнаружения воздушных целей и обеспечения боевой работы российских систем ПВО. Их ликвидация существенно ослабляет возможности оккупантов контролировать воздушное пространство полуострова.

Очередной удар по военной инфраструктуре РФ

Новая успешная операция "Призрак" стала еще одним доказательством высокой точности украинского оружия и профессионализма спецназовцев военной разведки.

Потеря таких элементов ПВО наносит противнику не только тактический, но и значительный финансовый ущерб, ведь подобные РЛС являются дорогостоящими и дефицитными.

Уничтожение российских РЛС в Крыму является частью системной демилитаризации оккупированного полуострова.

Ранее Силы обороны Украины уже выводили из строя элементы ПВО, склады боеприпасов и командные пункты врага. Особый акцент делается на нейтрализации комплексов С-400.

Каждая ликвидированная РЛС ослабляет оборону противника и расширяет возможности для дальнейших операций Украины.