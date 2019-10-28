Очередной раунд газовых переговоров стартует сегодня в Брюсселе

В Брюсселе в понедельник, 28 октября, пройдет очередной раунд трехсторонних переговоров относительно транзита российского газа через газотранспортную систему Украины (ГТС). Как передает РБК-Украина, соответствующий анонс размещен на официальном сайте Европейской комиссии.

Известно, что перед началом трехсторонней встречи вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович проведет встречу с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевим и директором российского "Газпрома" Алексеем Миллером.

Комментируя предыдущую встречу, Шефчович отметил, что сторонам уже удалось "достичь сближения позиций по ряду вопросов". Вице-президент Еврокомиссии надеется в дальнейшем на развитие "конструктивного духа".

Напомним, на трехсторонних переговорах по газу в Брюсселе, которые состоялись 19 сентября, обсуждались вопросы транзита газа, а также поставок российского газа в Украину.

Уже 22 октября Украина, Европейская комиссия и Российская Федерация провели в Брюсселе технические консультации в рамках подготовки к следующему этапу переговоров.

Ранее заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб заявил, что российский газовый монополист "Газпром" в 2020 году будет вынужден продолжить транзит газа через Украину и прокачать не менее 50 млрд кубометров. Возможен вариант, что к 2020 году Россия может пойти на прекращение транзита газа, однако такое прекращение будет временным.