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"Газпром" вынужден продолжить транзит газа через Украину, - НБУ

Новости » Политика    24.10.2019 - 15:34
"Газпром" вынужден продолжить транзит газа через Украину, - НБУ
Фото: Дмитрий Сологуб (flickr.com/NBU)

По расчетам, "Газпром" должен будет прокачать еще не менее 50 млрд кубометров

Российский газовый монополист "Газпром" в 2020 году будет вынужден продолжить транзит газа через Украину и прокачать не менее 50 млрд кубометров . Об этом на брифинге заявил замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в 2020 году Россия может пойти на прекращение транзита газа, однако такое прекращение будет временным.

"Мы исходим из того, какие сейчас есть контрактные обязательства у "Газпрома", объемы в хранилищах, а также когда новые газопроводы будут введены в действие. Учитывая все эти факторы, для того, чтобы выполнить свои обязательства "Газпрому" придется прокачать через Украину не менее 50 млрд кубометров", - отметил Сологуб.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если контракт на транзит газа из России не будет продлен на 2020 год, несколько украинских городов могут остаться без отопления.

28 октября в Брюсселе пройдет очередной раунд трехсторонних газовых переговоров с участием Украины, России и Европейского союза. Ожидается, что стороны могут достичь соглашения о транзите газа в 2020 году.

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