ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ЕС назвали темы трехсторонних переговоров по газу

Новости » Экономика    25.10.2019 - 14:38
В ЕС назвали темы трехсторонних переговоров по газу
Фото: Марош Шефчович (flickr.com/european_parliament)

На переговорах обсудят рамочный контракт по правилам ЕС

На трехсторонних переговорах по газу между Украиной, ЕС и Россией 28 октября в Брюсселе обсудят имплементацию норм ЕС в будущее соглашение. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Как отмечается в сообщении, трехсторонние переговоры будут сосредоточены на следующих вопросах: как отразить энергетические правила Евросоюза в будущем рамочном соглашении, продолжительность будущего контракта, необходимые объемы и тарифы.

Согласно сообщению, замглавы Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефчович перед трехсторонними переговорами проведет отдельные встречи с министрами энергетики РФ и Украины Александром Новаком и Алексеем Оржелем, на которых будут присутствовать руководители "Нафтогаза" и "Газпрома".

"Я хочу развить конструктивный дух, который присутствовал на последних переговорах, когда мы увидели сближение позиций по некоторым вопросам", - заявил Шефчович.

Напомним, на трехсторонних переговорах по газу в Брюсселе 19 сентября обсуждались вопросы транзита газа, а также поставок российского газа в Украину.

Как сообщало РБК-Украина, Украина, Европейская комиссия и Российская Федерация 22 октября провели в Брюсселе технические консультации в рамках подготовки к следующему этапу трехсторонних газовых переговоров.

Ощадбанк одержал еще одну победу над Россией в деле на 1,3 млрд долларов Россия перебросила ракетные комплексы С-400 в Сербию
Новости Украины Российская Федерацияпереговорыгаз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь