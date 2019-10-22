"Нафтогаз" назвал темы трехсторонних технических консультаций в Брюсселе

Фото: флаги Украины ЕС и РФ (atr.ua)

Встреча состоялась 22 октября

Украина, Европейская комиссия и Российская Федерация 22 октября провели в Брюсселе технические консультации в рамках подготовки к следующему этапу трехсторонних газовых переговоров. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Как отмечается в сообщении, в ходе консультаций стороны обсудили прогресс Украины в имплементации норм европейского законодательства и создании независимого оператора ГТС.

Кроме того, речь шла о подписании соглашения о взаимодействии (interconnection agreement) между операторами ГТС Украины и России на стандартных европейских условиях, а также методике тарифообразования при транспортировке газа, других вопросах, добавили в НАК.

"Ожидается, что следующий этап трехсторонних переговоров о транзите газа состоится 28 октября", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, на трехсторонних переговорах по газу в Брюсселе 19 сентября обсуждались вопросы транзита газа, а также поставок российского газа в Украину.

После переговоров министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия предлагает Украине продлить контракт на транзит газа на один год после 1 января 2020 года.

В то же время глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Украине не выгодно продлевать существующий транзитный газовый контракт с Россией. Коболев напомнил позицию Украины о том, между сторонами должен быть только новый контракт по европейским правилам с новым оператором.