Очередной антирекорд: в Украине за сутки подтвердили 2836 случаев COVID-19

В Украине за последние сутки подтвердили 2836 случаев COVID-19, что является новым антирекордом. Больше всего новых заражений в Харьковской, Тернопольской, Одесской областях и в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

В Украине с начала пандемии подтвердили 133 787 случаев коронавируса. Выздоровели 61 649 человек, из которых 1036 - за последние сутки.

Умерли от болезни 2811 человек, в том числе 50 - за вчера.

Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской (+380), Тернопольской (+226), Одесской (+222) областях и в Киеве (+315).

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