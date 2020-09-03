Тернополь попал в "красную зону" карантина

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) обновила список регионов "красной зоны". В него попали три областных центра - Тернополь, Ивано-Франковск и Черновцы.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.
Отметим, что Ивано-Франковск и Черновцы находились в "красной зоне" с 31 августа.
Всего в "красную зону" попали населенные пункты в семи областях:
Новое зонирование начнет действовать с 7 сентября.
В "красной зоне" запрещена работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом, и из межобластного транспорта.
Напомним, 3 сентября в Украине обновили зоны адаптивного карантина.
Кроме того, ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине могут продлить после 31 октября.