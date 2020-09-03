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Тернополь попал в "красную зону" карантина

Тернополь, Четверг 03 сентября 2020 18:02
Тернополь попал в "красную зону" карантина
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) обновила список регионов "красной зоны". В него попали три областных центра - Тернополь, Ивано-Франковск и Черновцы.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

Отметим, что Ивано-Франковск и Черновцы находились в "красной зоне" с 31 августа.

Всего в "красную зону" попали населенные пункты в семи областях:

  • Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
  • Дубно и Костопольский район Ровенской области;
  • Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
  • Великобурлукский район Харьковской области;
  • Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.
  • Бобровицкий район Черниговской области.

Новое зонирование начнет действовать с 7 сентября.

В "красной зоне" запрещена работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом, и из межобластного транспорта.

Напомним, 3 сентября в Украине обновили зоны адаптивного карантина.

Кроме того, ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине могут продлить после 31 октября.

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