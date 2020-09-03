Половина украинцев против жесткого карантина при второй волне эпидемии

Фото: карантин в Киеве весной 2020 года (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинцы ждут вторую волну инфекции, однако поддержка карантина ослабла

Половина украинцев (46%) считают, что власть должна снова ввести жесткие карантинные меры во время возможной второй волны эпидемии. Противоположного мнения придерживаются столько же граждан - 47%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

При этом 51% опрошенных ожидают новую волну эпидемии коронавируса осенью-зимой этого года, однако 38% - не ожидают и 11% - затруднились ответить.

Отношение украинцев к ежедневным брифингов Минздрава по ситуации с коронавирусом неоднозначно: 49% поддерживают их проведение, а 43% - нет.

По данным опроса, 43% респондентов часто следят за новостями о коронавирусе, еще 21% иногда следят и 18% редко следят за новостями о коронавирусе. Вообще не интересуются - 17%.

Чаще всего получают информацию о ситуации с коронавирусом в Украине из национального телевидения (60%) и Интернет сайтов (51%). Через Facebook получают информацию 26%, от родственников, близких, знакомых - 17%, YouTube - 14%, Telegram канал и Вайбер-сообщество Коронавiрус-Інфо - 13%; радио, прессу, Instagram, и официальный сайт Министерства здравоохранения - 8-12%.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опроса методом формализованного интервью (face-to-face) по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Сроки проведения: первая волна: 14-19 июля 2020, вторая волна: 15-25 августа 2020 года. Выборочная совокупность в обоих волнах по 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности не более 2,2%.

Отметим, по данным опроса Центра "Социс" и Центра Разумкова, в конце июля 2020 года 38,5% украинцев считали, что проблема коронавируса слишком преувеличена и что есть много других, более опасных заболеваний.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, в середине мая 57% украинцев больше опасались экономических последствий от введения карантинных ограничений, чем эпидемии коронавируса. Только половина украинцев поддерживают жесткий карантин в случае второй волны коронавируса.