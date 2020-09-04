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Осенью есть риск наложения гриппа на COVID-19, - Шмыгаль

Киев, Пятница 04 сентября 2020 19:18
Осенью есть риск наложения гриппа на COVID-19, - Шмыгаль
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня система здравоохранения в Украине готова гораздо лучше, чем было в начале пандемии коронавируса. Однако осенью существует риск наложения гриппа на эпидемию COVID-19.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью телеканалу "Украина 24".

Чтобы избежать наложения этих двух болезней, украинский премьер призвал украинцев вакцинироваться от гриппа.

Шмигаль отметил, что наложение этих двух болезней может вызвать тяжелые последствия, о которых "мир еще не знает".

Напомним, сегодня в Украине зафиксировали наибольшее количество новых случаев коронавирус с начала пандемии.

Кроме того, министр охраны здоровья'я Украины Максим Степанов назвал количество коек для больных на коронавирус, которые есть в наличии по состоянию на сегодня.

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