Черговий антирекорд: в Україні за добу підтвердили 2836 випадків COVID-19

В Україні за останню добу підтвердили 2836 випадків COVID-19, що є новим антирекордом. Найбільше нових заражень у Харківській, Тернопільській, Одеській областях і в Києві.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

В Україні з початку пандемії підтвердили 133 787 випадків коронавірусу. Одужали 61 649 осіб, з яких 1036 - за останню добу.

Померли від хвороби 2811 осіб, у тому числі 50 - за вчора.

Найбільше нових випадків підтвердили у Харківській (+380), Тернопільській (+226), Одеській (+222) областях і в Києві (+315).

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що восени існує ризик накладення грипу на епідемію COVID-19.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з новим зонування, Івано-Франківськ, Чернівці та Тернопіль потрапили в "червону зону" з максимальними обмеженнями.

За даними Соціологічної групи "Рейтинг", майже половина українців вважає, що під час можливої другої хвилі епідемії потрібно знову ввести жорсткі карантинні заходи.