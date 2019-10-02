Очередное предприятие Коломойского погасило долг ПриватБанка перед НБУ

Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Долг перед НБУ погасило предприятие "Арлан"

Предприятие олигарха Игоря Коломойского "Арлан", являющееся имущественным поручителем по кредитным обязательствам "ПриватБанка", погасило долг перед Национальным банком Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Ранее, 18 сентября, между НБУ и "Арлан" Центральный апелляционный хозяйственный суд утвердил мировое соглашение.

"1 октября 2019 ООО "Арлан" выполнило обязательства перед Национальным банком по соглашению, частично погасив задолженность "ПриватБанка" по кредиту рефинансирования", - говорится в соглашении.

Как сообщили в НБУ, это второй случай решения судебного спора с имущественным поручителем по кредитным обязательствам АО КБ "ПриватБанк" путем заключения мирового соглашения. Первое соглашение было заключено между НБУ и АО "Никопольский завод ферросплавов" 28 августа. 6 сентября "Никопольский завод ферросплавов" выполнил обязательства.

Напомним, в 2018 году НБУ подал 148 исков против экс-владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний - имущественных поручителей на общую сумму около 10 млрд грн.