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Чергове підприємство Коломойського погасило борг Приватбанку перед НБУ

Новини » Економіка    02.10.2019 - 13:24
Чергове підприємство Коломойського погасило борг Приватбанку перед НБУ
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Борг перед НБУ погасило підприємство "Арлан"

Підприємство олігарха Ігоря Коломойського "Арлан", яка є майновим поручителем за кредитним зобов'язанням "ПриватБанка"погасило борг перед Національним банком України. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Раніше, 18 вересня, між НБУ і "Арлан" Центральний апеляційний господарський суд затвердив мирову угоду.

"1 жовтня 2019 ТОВ "Арлан" виконало зобов'язання перед Національним банком за угодою, частково погасивши заборгованість "Приватбанку" за кредитом рефінансування", - йдеться в угоді.

Як повідомили в НБУ, це другий випадок вирішення судового спору з майновим поручителем за кредитними зобов'язаннями АТ КБ "ПриватБанк" шляхом укладення мирової угоди. Перша угода була укладена між НБУ та АКЦІОНЕРНОГО товариства "Нікопольський завод феросплавів" 28 серпня. 6 вересня "Нікопольський завод феросплавів" виконав зобов'язання.

Нагадаємо, в 2018 році НБУ подав 148 позовів проти екс-власника "Приватбанку" Ігоря Коломойського (фінансового поручителя) і пов'язаних з ним компаній 32 - майнових поручителів на загальну суму близько 10 млрд грн.

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