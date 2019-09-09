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Предприятие Коломойского погасило долг "ПриватБанка" перед НБУ

Новости » Экономика    09.09.2019 - 16:26
Предприятие Коломойского погасило долг "ПриватБанка" перед НБУ
Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Никопольский завод ферросплавов вернул долг по кредиту рефинансирования

АО "Никопольский завод ферросплавов" погасило задолженность "ПриватБанка" перед Национальным банком по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества завода. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, таким образом, предприятие досрочно выполнило обязательства перед Национальным банком по мировому соглашению.

Напомним, в мае 2018 года Национальный банк подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области исковое заявление о обращения взыскания на движимое имущество, принадлежащее АО "Никопольский завод ферросплавов". Это имущество было передано в залог в качестве обеспечения обязательств АО КБ "ПриватБанк" по кредиту рефинансирования.

В 2018 году Национальный банк подал 148 исков против бывшего владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний - имущественных поручителей на общую сумму около 10 млрд грн.

Суды уже приняли 21 решение в пользу Национального банка об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам "ПриватБанка" на общую сумму 1,2 млрд грн, 18 из которых вступили в законную силу, а исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.

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