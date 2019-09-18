Еще одно предприятие Коломойского согласилось погасить долг перед НБУ

Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Вслед за "Никопольским заводом ферросплавов" долг погасила компания "Арлан"

Центральный апелляционный хозяйственный суд утвердил мировое соглашение между Национальным банком Украины (НБУ) и ООО "Арлан", которое является имущественным поручителем по кредитным обязательствам АО КБ "ПриватБанк". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, ООО "Арлан" выступило инициатором заключения мирового соглашения, согласно которому приняло на себя обязательства погасить задолженность "ПриватБанка" по кредиту рефинансирование в сумме, равной рыночной стоимости ипотечного имущества, на которое НБУ обращал взыскание в этом судебном процессе.

В мае 2018 года НБУ подал в Хозяйственного суда Днепропетровской исковое заявление об обращении взыскания на недвижимое имущество, принадлежащее ООО "Арлан". Это имущество было передано в ипотеку в качестве обеспечения обязательств АО КБ "Приватбанк" по кредиту рефинансирования.

Как отметили в НБУ, это уже второй пример решения судебного спора с имущественным поручителем по кредитным обязательствам АО КБ "ПриватБанк" путем заключения мирового соглашения. Впервые мировое соглашение между НБУ и АО "Никопольский завод ферросплавов" было заключено 28 августа 2019 года. А уже 6 сентября АО "Никопольский завод ферросплавов" досрочно выполнило обязательства, погасив задолженность "ПриватБанка" по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества завода.

В 2018 году Национальный банк подал 148 исков против бывшего владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний - имущественных поручителей на общую сумму около 10 млрд грн.

Суды уже приняли 21 решение в пользу Национального банка об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам "ПриватБанка" на общую сумму 1,2 млрд грн, 18 из которых вступили в законную силу, а исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.