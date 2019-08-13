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НБУ подал встречный иск к Коломойскому более чем на 4 млрд грн

Новости » Экономика    13.08.2019 - 11:43
НБУ подал встречный иск к Коломойскому более чем на 4 млрд грн
Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Спор касается кредитов рефинансирование ПриватБанка

Национальный банк Украины подал встречный иск против бывшего совладельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского. Об этом говорится в решении Северного апелляционного хозяйственного суда от 8 августа 2019 года, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

Иск подан по делу №910/5172/19. Первоначальный иск по этому делу - иск Игоря Коломойского к Национальному банку, который просит суд признать недействительным свое поручительство по кредиту рефинансирования на 4,3 млрд грн, привлеченным в НБУ.

Согласно судебным материалам, Коломойский утверждает, что уполномоченные лица НБУ не имели достаточного объема полномочий на заключение кредитного соглашения, ввиду отсутствия кворума на заседании правления НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, 20 апреля судья Печерского райсуда города Киева Вячеслав Пидпалый разорвал договоры личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "ПриватБанка".

Отметим, финансовый директор "ПриватБанка" Анна Самарина сообщила о том, что "ПриватБанк" вовлечен в ряд судебных разбирательств в Соединенных Штатах, Великобритании, на Кипре и в Украине как в качестве истца, так и в качестве ответчика, что привело к увеличению судебных расходов. По ее словам, до 10% операционных расходов банка теперь приходится на судебные издержки.

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