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Обязательность аттестации и дисциплинарные производства: Рада меняет реформу прокуратуры

Автор: Юлия Струк

Верховная рада приняла за основу законопроект №5157 для внесения изменений в реформу прокуратуры. Документ предусматривает безальтернативную обязательность прохождения аттестации для претендентов на должности прокуроров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

За документ проголосовали 253 народных депутата.

В проекте прописана обязательность прохождения аттестации для возможности вступления в должность прокурора в Офисе генерального прокурора, областной или окружной прокуратуре, в том числе в случае восстановления на должностях по решениям судов.

Документ предусматривает возможности завершения начатых до 1 сентября 2021 года процедур отбора и дисциплинарного производства.

Предлагается постоянство действия кадровых комиссий ОГП, областных прокуратур, обеспечивающих проведение аттестации прокуроров. Образование, определение периода и порядка работы таких комиссий осуществляет генпрокурор.

Восстанавливается действие положений закона "О прокуратуре" в части формирования состава органа, осуществляющего дисциплинарное производство. Генпрокурору дают право принимать решение о созыве всеукраинской конференции прокуроров.

Напомним, в Украине могут вернуть классные чины и форму прокурорам. Это предполагает внесенный в Верховную раду законопроект №3062.

Как писало РБК-Украина, в мае 2020 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что из-за непрохождения аттестации в некоторых регионах Украины были уволены более 30% прокуроров.

Так, в марте прошлого года в Конституционный суд поступило представление 50 народных депутатов относительно конституционности закона о реформировании органов прокуратуры.

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