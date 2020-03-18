В КСУ оспаривают запуск реформы органов прокуратуры

Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)

Представление поступило 18 марта

В Конституционный суд Украины поступило представление 50 народных депутатов по соответствию Конституции закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по первоочередным мерам по реформе органов прокуратуры" от 19 сентября 2019 года № 113–IX (с изменениями). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КСУ.

Сообщается, что поступило представление нардепов 18 марта.

"Принятие этого закона обусловило сужение содержания и объема существующих прав граждан, ввело дуализм правовых основ организации и деятельности прокуратуры Украины, статус прокуроров", - считают нардепы.

Напомним, в октябре 2019 года Руслан Рябошапка, который на тот момент был генеральным прокурором, заявил о запуске реформы прокуратуры. Он отмечал, что в новой прокуратуре будет меньше прокуроров.

Так, 25 сентября законопроект авторства президента Владимира Зеленского №1032 о реформирование Генеральной прокуратуры Украины вступил в силу. Этот документ предусматривает рост зарплат прокуроров.

Как писало РБК-Украина ранее, законопроект №1032 о реформировании ГПУ был принятый Верховной радой во втором чтении 19 сентября. Так, 259 народных депутатов поддержали принятие документа.