Обов’язковість атестації та дисциплінарні провадження: Рада змінює реформу прокуратури

За документ проголосували 253 народні депутати.

У проекті прописана обов’язковість проходження атестації для можливості обіймання посади прокурора в Офісі генерального прокурора, обласній чи окружній прокуратурі, у тому числі у разі поновлення на посадах за рішеннями судів.

Документ передбачає можливості завершення розпочатих до 1 вересня 2021 року процедур добору та дисциплінарного провадження.

Пропонується постійність дії кадрових комісій ОГП, обласних прокуратур, які забезпечують проведення атестації прокурорів. Утворення, визначення складу, періоду та порядку роботи таких комісій здійснює генпрокурор.

Відновлюється дія положень закону "Про прокуратуру" в частині формування складу органу, що здійснює дисциплінарне провадження. Генпрокурору надають право приймати рішення про скликання всеукраїнської конференції прокурорів.