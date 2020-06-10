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Обвал дома в Одессе повредил газовую трубу, ремонтные работы невозможны

Новости » Происшествия     10.06.2020 - 09:53
Обвал дома в Одессе повредил газовую трубу, ремонтные работы невозможны
Фото: на Французском бульваре рухнул дом (twitter.com/AvakovArsen)

Работы по разбору строительных конструкций не проводятся в связи с наличием в воздухе запаха газа

В Одессе из-за обрушения четырехэтажного жилого дома было повреждено газовую трубу. Никто из местных жителей не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, обрушение части жилого дома произошло сегодня в 3:09 на ул. Ясной. В результате чего было повреждено газовую трубу. Однако само место повреждения не обнаружено. Спасатели вывели всех жильцов.

Работы по разбору строительных конструкций не проводятся в связи с наличием в воздухе запаха газа.

Как отмечается, здание было построено еще в 1912 году. Рассчитано оно на 10 квартир, четыре из них получили повреждения от первого по четвертый этаж, где проживало 10 человек. Всего же в доме зарегистрировано 37 человек, проживало 24 человека.

Напомним, в Одессе на Французском бульваре обрушился четырехэтажный жилой дом.

Кроме того, ранее сообщалось, что 21 мая в Одессе частично обрушился дом на улице Среднефонтанской.

До этого, 18 мая, в Одессе произошел обвал части дома по улице Торговой.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Одессатрубопроводобвал
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