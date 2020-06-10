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Обвал житлової будівлі в Одесі пошкодив газову трубу

Новини » Надзвичайні події     10.06.2020 - 09:53
Обвал житлової будівлі в Одесі пошкодив газову трубу
Фото: на Французькому бульварі обвалився будинок (twitter.com/AvakovArsen)

Роботи з розбору будівельних конструкцій не проводяться у зв'язку з наявністю в повітрі запаху газу

В Одесі через обвал чотириповерхового житлового будинку було пошкоджено газову трубу. Ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, обвал частини житлового будинку стався сьогодні о 3:09 на вул. Ясній. Внаслідок чого було пошкоджено газову трубу. Однак саме місце пошкодження ще не виявлено. Рятувальники вивели усіх мешканців.

Роботи з розбору будівельних конструкцій не проводяться у зв'язку з наявністю в повітрі запаху газу.

Як зазначається, будівля була ще побудована у 1912 році. Розрахована вона на 10 квартир, чотири з них зазнали пошкодження від першого по четвертий поверх, де проживало 10 осіб. Усього ж в будинку зареєстровано 37 осіб, проживало 24 особи.

Нагадаємо, в Одесі на Французькому бульварі обвалився чотириповерховий житловий будинок.

Крім того, раніше повідомлялось, що 21 травня в Одесі частково обвалився будинок на вулиці Середньофонтанській.

До цього, 18 травня, в Одесі стався обвал частини будинку по вулиці Торговій.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Одесатрубопроводобвал
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