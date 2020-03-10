Как обвал рынков повлияет на курс доллара и Украину: главное

На фоне обвала мировых фондовых бирж курс доллара в ближайшие дни может быть нестабильным. К каким последствиям для Украины приведет сложившаяся ситуация на глобальном финансовом рынке - в материале РБК-Украина.

Что происходит на фондовых биржах

В понедельник ключевые индексы на рынках Европы, США и стран Азии резко обвалились. Этому способствовало рекордное падение цен на нефть после срыва сделки между ОПЕК+ и Россией.

Участники переговоров не смогли договориться об ограничении добычи нефти в ответ на падение спроса из-за коронавируса. Так, цена марки Brent снизилась на 31% до $31,02, достигнув минимума 2016 года. За сутки страны ОПЕК потеряли $500 млн.

По состоянию на 10 марта стоимость нефти на торгах начала расти. Цена марки Brent увеличилась на 5% (до $37,4). Также растет стоимость марки нефти WTI ($34).

Торги на китайских биржах 10 марта открылись небольшим ростом котировок. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 0,61%, индекс SZSE Component - на 0,87%. В Гонконге основной индекс Hang Seng вырос на 0,98%.

После падения восстанавливаются европейские рынки. Индекс STOXX 600 вырос на 2,7%, нефтяной индекс SXEP увеличился на 3,6%.

Эксперты прогнозируют падение гривны

Паника на мировых рынках может отразиться на курсе валют в Украине. Эксперты ожидают скачок курса доллара в ближайшие несколько дней.

В комментарии РБК-Украина аналитик Альпари Максим Пархоменко сообщил о высокой вероятности роста курса до отметки 26 гривен за доллар к концу этой недели.

Однако, по мнению эксперта, дальнейшего падения гривны до 30 грн/долл ожидать не стоит, поскольку Нацбанк будет снижать волатильность курса.

Ранее Министерство финансов Украины отменило запланированный на 10 марта аукцион по размещению ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа). По мнению Пархоменко, из-за паники на фондовых рынках было бы маловероятно привлечь капитал в результате этого аукциона.

Стоит отметить, что 10 марта доллар подорожал на 0,34 копеек. Курс на межбанке составляет 25,35 гривен за доллар. В обменных пунктах цена доллара взлетела на 80 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем, до 25,86 гривен за доллар.

Стоимость топлива на АЗС может снизиться

В Антимонопольном комитете Украины сообщили, что ожидают снижения цен на бензин от розничных сетей заправок. Падение стоимости нефти на мировых рынках является одним из существенных факторов, влияющих на формирование оптовых цен на нефтепродукты, в частности бензин и дизельное топливо.

В АМКУ будут следить за дальнейшей динамикой стоимости топлива на АЗС. Однако в Антимонопольном комитете также отметили, что не стоит рассчитывать на снижение до 30%, поскольку помимо цены сырой нефти также необходимо учитывать затраты на переработку и транспортировку.