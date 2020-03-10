Антимонопольный комитет ожидает снижения цен на АЗС после обвала цен на нефть

Фото: АЗС (УНИАН)

Уровень розничных цен должно коррелировать с ценами на нефть, считают в АМКУ

Антимонопольный комитет Украины ожидает от розничных сетей снижения цены бензина на АЗС после падения мировых цен на нефть на 30%, которое произошло 9 марта. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Как отметили в пресс-службе, АМКУ будет придирчиво изучать динамику цен на рынке розничной торговли нефтепродуктами.

"Ведь цены не только на сырую нефть, но и на крупный опт бензина и дизтоплива ожидает существенное падение. И уровень розничных цен должен коррелировать с изменениями факторов, которые влияют на их формирование", - говорится в заявлении.

В то же время, в АМКУ отметили, что ожидать на 30%-ное падения цен на АЗС не приходится, поскольку между сырой нефтью и автомобильным баком есть много звеньев: транспортировка-переработка-опять транспортировка-АЗС и т.д.

В комитете напомнили, что в декабре 2019 года, после рекомендаций АМКУ, крупнейшие участники рынка торговли нефтепродуктами объявили о снижении цен на бензины и дизтопливо.

"Однако комитет вынужден был начать углубленное исследование этого рынка, поскольку не увидел достаточного обоснования установленных цен на АЗС. Исследование пока продолжается", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, в понедельник, 9 марта, после срыва соглашения ОПЕК+, цена нефти марки Brent упала почти на 30% на открытии торгов 33 долларов за баррель.

Напомним, в начале декабря 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил рекомендации восьми розничным сетям об установлении цен при торговле высокооктановыми бензинами и дизельным топливом.