ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Антимонопольный комитет ожидает снижения цен на АЗС после обвала цен на нефть

Новости » Экономика     10.03.2020 - 11:46
Антимонопольный комитет ожидает снижения цен на АЗС после обвала цен на нефть
Фото: АЗС (УНИАН)

Уровень розничных цен должно коррелировать с ценами на нефть, считают в АМКУ

Антимонопольный комитет Украины ожидает от розничных сетей снижения цены бензина на АЗС после падения мировых цен на нефть на 30%, которое произошло 9 марта. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Как отметили в пресс-службе, АМКУ будет придирчиво изучать динамику цен на рынке розничной торговли нефтепродуктами.

"Ведь цены не только на сырую нефть, но и на крупный опт бензина и дизтоплива ожидает существенное падение. И уровень розничных цен должен коррелировать с изменениями факторов, которые влияют на их формирование", - говорится в заявлении.

В то же время, в АМКУ отметили, что ожидать на 30%-ное падения цен на АЗС не приходится, поскольку между сырой нефтью и автомобильным баком есть много звеньев: транспортировка-переработка-опять транспортировка-АЗС и т.д.

В комитете напомнили, что в декабре 2019 года, после рекомендаций АМКУ, крупнейшие участники рынка торговли нефтепродуктами объявили о снижении цен на бензины и дизтопливо.

"Однако комитет вынужден был начать углубленное исследование этого рынка, поскольку не увидел достаточного обоснования установленных цен на АЗС. Исследование пока продолжается", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, в понедельник, 9 марта, после срыва соглашения ОПЕК+, цена нефти марки Brent упала почти на 30% на открытии торгов 33 долларов за баррель.

Напомним, в начале декабря 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил рекомендации восьми розничным сетям об установлении цен при торговле высокооктановыми бензинами и дизельным топливом.

Цены на нефть стабилизировались после падения в начале недели Saudi Aramco увеличит поставки нефти в апреле
Новости Украины нефтьценабензин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь