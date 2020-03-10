ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Курс доллара резко вырос на межбанке

Новости » Финансы     10.03.2020 - 11:04
Курс доллара резко вырос на межбанке
Фото: курс доллара на межбанке резко вырос (коллаж РБК-Украина)

Курс доллара в продаже на межбанке достиг 25,35 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:56 10 марта 2020 года резко взлетел по сравнению с закрытием предыдущей сессии - до 25,35 гривны в продаже, прибавив 34 копейки. Курс евро в продаже вырос на 42 копейки - до 28,80 гривны за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,3300 - 25,3500 грн/доллар, евро 28,7774 - 28,8058 грн/евро, российский рубль 0,3515 - 0,3520 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

25,3300

25,3500

EUR/UAH

28,7774

28,8058

RUB/UAH

0,3515

0,3520

Отметим, 7 марта перед длинными выходными торги по доллару закрылись в диапазоне 24,9800 - 25,0100 грн/доллар, евро 28,3498 - 28,3838 грн/евро, российский рубль 0,3654 - 0,3660 грн/рубль.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс на уровне 24,92 гривны за доллар. Это на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Эксперты назвали причины скачков курса доллара
Новости Украины ГривнаМежбанкКурс доллара
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь