Цены на нефть стабилизировались после падения в начале недели

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Brent торгуется в районе 36 долларов за баррель

По состоянию на вторник, 10 марта, цены на нефть Brent стабилизировались на отметке 36 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

В частности, на 11:23 по киевскому времени цены на североморскую нефть марки Brent находились на уровне 36,06 доллара за баррель, что почти на 5% выше по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Отметим, на открытии торгов рост цен на нефть составил 7%, подбираясь к отметке 37 долларов, однако позитивный тренд вскоре сменился небольшим откатом.

Напомним, 9 марта цены на нефть обвалились рекордно с 1991 года. Стоимость Brent резко упала более чем на 30% - до 31 доллара за баррель. До этого нефть торговалась на отметке 46 долларов, причем цены снижались во второй половине минувшей недели на фоне опасений снижения спроса из-за эпидемии коронавируса.

В пятницу, 6 марта, в Вене сорвалась сделка ОПЕК+ по ограничению добычи нефти, в результате чего Саудовская Аравия пригрозила устроить ценовые войны на мировом рынке. Мировые фондовые рынки в итоге резко обвалились и начали восстановление только 10 марта.