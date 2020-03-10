Курс доллара взлетел на наличном рынке

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 80 копеек, евро - более чем на гривну

В обменных пунктах Украины сегодня, 10 марта 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 80 копеек до 25,86 гривен за доллар, курс евро вырос на 1 гривну 10 копеек до 29,07 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,98 (24,57 - 6 марта), продажи - 25,86 (24,66 - 6 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,12 (27,49 - 6 марта), продажи - 29,07 (27,97 - 6 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,41 (3,41 - 6 марта), продажи 3,78 (3,78 - 6 марта) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 25,20 - 25,50 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 10 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии курс вырос в продаже на 34 копейки до 25,35 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 42 копейки - до 28,80 гривны за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 6 марта справочный курс на уровне 25,28 грн/доллар, повысив его по сравнению с 6 марта (24,88 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Отметим, по прогнозу аналитиков, до конца недели из-за паники на мировых рынках курс доллара может подняться до 26 гривен за доллар.

Напомним, Национальный банк Украины на прошлой неделе возобновил продажу валюты из резервов. НБУ в течение недели 2-6 марта 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 150,00 млн долларов и продал на 307,20 млн долларов.

По данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 1232,00 млн долларов и продал на 602,20 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 629,80 млн долларов.