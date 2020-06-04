Обвал моста в Днепропетровской области: понтонную переправу открыли для движения

Максимально разрешенная скорость на переправе - 20 км/ч
Вблизи обрушенного моста через реку Чертомлык в селе Алексеевка Днепропетровской области открыли для движения понтонную переправу. Длина переправы составляет 160 метров.
Об этом сообщили в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области.
Как отметили в Службе, движение по переправе будет осуществляться в реверсном режиме и регулироваться светофорами. При этом действуют определенные ограничения:
Напомним, 20 мая в селе Алексеевка Днепропетровской области под фурой обрушилась часть моста через залив Каховского водохранилища на трассе Кропивницкий-Запорожье.
Также РБК-Украина писало, что в результате обвала моста никто не пострадал, при этом полиция открыла три уголовных дела.
Как сообщили в Днепропетровской ОГА, причиной обвала моста стала перегруженная в несколько раз фура.
На период восстановления обрушенного моста проезд через реку будет осуществляться через понтонную переправу.
Автор: Игорь Литвиненко