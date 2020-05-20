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В Днепропетровской области под грузовиком провалился мост

Новости » Происшествия     20.05.2020 - 13:40
В Днепропетровской области под грузовиком провалился мост
Фото: задняя часть грузовика погрузилась в воду (fb Николай Николаевич)

В результате происшествия погибших и пострадавших нет

В селе Алексеевка Днепропетровской области обрушилась часть моста, который проходит через залив Каховского водохранилища на трассе Кропивницкий-Запорожье. Разрушение произошло во время проезда по мосту грузовика.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел в Facebook.

Инцидент случился сегодня около 10 утра в селе Алексеевка Никопольского района.

"Во время движения грузового автомобиля "Iveco" автомобильным мостом через Алексеевский залив Каховского водохранилища произошло разрушение одной из секций моста. В результате происшествия погибших и пострадавших нет", - сообщили в МВД.

Фото: мост провалился прямо под фурой (ГСЧС, "Укравтодор")

Указанный мост является частью трассы Н-23 Кропивницкий - Запорожье. Его длина составляет 120 м, высота - 5 м. Конструкция сооружения состоит из семи железобетонных опор и шести металлических секций. Длина одной секции - 20 м.

"В настоящее время на месте работают представители служб. Решается вопрос о привлечении специализированной техники. Полицией организован объезд автотранспорта через село Старозаводское Никопольского района", - добавили в МВД,

В свою очередь в "Укравтодоре" рассказали, что мост был построен в 1955 году.

"По требованиям ПДД заезд на мост был разрешен только транспортным средствам весом менее 10 т. Ограничение скорости - до 30 км/ч. Сейчас выясняется вес грузовика, во время движения которого была разрушена секция моста", - отметили в "Укравтодоре".

Напомним, объездную дорогу вокруг Днепра планируют закончить в 2020 году. Соответствующее требование в 2019 году во время визита в Днепр озвучил президент Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что в Кабинете министров ожидают, что дорожное строительство в Украине позволит создать не менее 170 тыс. новых рабочих мест.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины мостДнепропетровская область
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