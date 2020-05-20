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Мост под Днепром был разрушен из-за перегруженной в несколько раз фуры, - ОГА

Новости » Происшествия     20.05.2020 - 16:59
Мост под Днепром был разрушен из-за перегруженной в несколько раз фуры, - ОГА
Фото: задняя часть грузовика погрузилась в воду (fb Николай Николаевич)

Восстановлением моста будут заниматься ОГА и "Укравтодор"

В Днепропетровской областной государственной администрации сообщили, что причиной обвала моста в селе Алексеевка стала перегруженная в несколько раз фура. Движение по мосту разрешено транспорту до 10 тонн.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Отмечается, что мост находится на балансе "Укравтодора" и будет восстановлен совместными усилиями с ОГА.

"Движение транспорта железным мостом через реку Чертомлык был разрешен с ограничением груза до 10 т. Об этом сообщают соответствующие дорожные знаки, установленные на въезде на мост. По этой дороге проходит много транзитного транспорта. Поэтому должны восстановить движение как можно скорее. Мост - на балансе "Укравтодора". И восстанавливать его совместными усилиями", - сообщил глава области Александр Бондаренко.

Схема объезда разрушенного моста на данный момент согласовывается с полицией. К концу недели будут установлены дорожные знаки для транзитного транспорта.

Напомним, сегодня, 20 мая, обрушилась часть моста через залив Каховского водохранилища под Днепром. Разрушение произошло во время проезда по мосту грузовика.

Позже полиция открыла три уголовных производства: по служебной халатности; нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений; и нарушение действующих на транспорте правил.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ДнепрФК Днепрмостобрушение
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