Обвал мосту в Дніпропетровській області: понтонную переправу відкрили для руху

Поблизу обвалення моста через річку Чортомлик в селі Олексіївка Дніпропетровської області відкрили для руху понтонну переправу. Довжина переправи становить 160 метрів.

Про це повідомили у прес-службі Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області.

Як відзначили в Службі, рух по переправі буде здійснюватися в реверсному режимі та регулюватися світлофорами. При цьому діють певні обмеження:

Дозволена швидкість руху 20 км/год;

Максимальне навантаження 30 т;

Довжина понтонної переправи 160 метрів;

Ширина проїзній частині 6,5 метрів, загальна ширина переправи 8 метрів.

Нагадаємо, 20 травня в селі Олексіївка Дніпропетровській області під фурою обрушилася частина моста через затоку Каховського водосховища на трасі Кропивницький-Запоріжжя.

Також РБК-Україна писало, що в результаті обвалу мосту ніхто не постраждав, при цьому поліція відкрила три кримінальні справи.

Як повідомили в Дніпропетровській ОДА, причиною обвалу мосту стала перевантажена в кілька разів фура.

На період відновлення обвалення моста проїзд через річку буде здійснюватися через понтонную переправу.