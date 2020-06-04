Обвал мосту в Дніпропетровській області: понтонную переправу відкрили для руху

Максимально дозволена швидкість на переправі - 20 км/год
Поблизу обвалення моста через річку Чортомлик в селі Олексіївка Дніпропетровської області відкрили для руху понтонну переправу. Довжина переправи становить 160 метрів.
Про це повідомили у прес-службі Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області.
Як відзначили в Службі, рух по переправі буде здійснюватися в реверсному режимі та регулюватися світлофорами. При цьому діють певні обмеження:
Нагадаємо, 20 травня в селі Олексіївка Дніпропетровській області під фурою обрушилася частина моста через затоку Каховського водосховища на трасі Кропивницький-Запоріжжя.
Також РБК-Україна писало, що в результаті обвалу мосту ніхто не постраждав, при цьому поліція відкрила три кримінальні справи.
Як повідомили в Дніпропетровській ОДА, причиною обвалу мосту стала перевантажена в кілька разів фура.
На період відновлення обвалення моста проїзд через річку буде здійснюватися через понтонную переправу.
Автор: Игорь Литвиненко