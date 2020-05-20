Обвал моста под Днепром: полиция открыла три уголовных дела

Фото: мост провалился прямо под фурой (ГСЧС)

По факту инцидента правоохранители начали три уголовных производства

Полиция начала расследование обвала автомобильного моста в Днепропетровской области. Правоохранители открыли три уголовных производства.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел в Facebook.

Обвал моста, который проходит через залив Каховского водохранилища на трассе Кропивницкий-Запорожье, произошел во время проезда по нему грузового автомобиля. Мост провалился прямо под фурой.

"По данному факту в полиции открыли три уголовных производства: по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность), ч. 1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) и ч.1 ст.291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в МВД.

Напомним, инцидент случился сегодня около 10 утра в селе Алексеевка Никопольского района. Во время движения грузового автомобиля по мосту через Алексеевский залив Каховского водохранилища произошло разрушение одной из секций сооружения.

Алексеевский мост был построен в 1955 году. Переправа проходит через реку Чертомлык на трассе Н-23 Кропивницкий-Запорожье. По данным Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области, мост в Алексеевке относился к категории "ограниченно работоспособных" - предпоследней категории для использования, хуже только "нетрудоспособные мосты".

По даным "Укравтодора", 27% обследованных мостов в стране - ограниченно работоспособные. Всего в Украине построено более 16 тыс. искусственных сооружений (мостов, путепроводов).

Автор: Роман Калиниченко