Обвал моста в Днепропетровской области: понтонную переправу открыли для движения

Фото: понтонная переправа (facebook.com/dnipro.ukravtodor)

Максимально разрешенная скорость на переправе - 20 км/ч

Вблизи обрушенного моста через реку Чертомлык в селе Алексеевка Днепропетровской области открыли для движения понтонную переправу. Длина переправы составляет 160 метров.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области.

Как отметили в Службе, движение по переправе будет осуществляться в реверсном режиме и регулироваться светофорами. При этом действуют определенные ограничения:

Разрешенная скорость движения 20 км/ч;

Максимальная нагрузка 30 т;

Длина понтонной переправы 160 метров;

Ширина проездной части 6,5 метров, общая ширина переправы 8 метров.

Напомним, 20 мая в селе Алексеевка Днепропетровской области под фурой обрушилась часть моста через залив Каховского водохранилища на трассе Кропивницкий-Запорожье.

Также РБК-Украина писало, что в результате обвала моста никто не пострадал, при этом полиция открыла три уголовных дела.

Как сообщили в Днепропетровской ОГА, причиной обвала моста стала перегруженная в несколько раз фура.

На период восстановления обрушенного моста проезд через реку будет осуществляться через понтонную переправу.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко