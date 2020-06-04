ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Обвал моста в Днепропетровской области: понтонную переправу открыли для движения

Новости » Общество     04.06.2020 - 15:59
Обвал моста в Днепропетровской области: понтонную переправу открыли для движения
Фото: понтонная переправа (facebook.com/dnipro.ukravtodor)

Максимально разрешенная скорость на переправе - 20 км/ч

Вблизи обрушенного моста через реку Чертомлык в селе Алексеевка Днепропетровской области открыли для движения понтонную переправу. Длина переправы составляет 160 метров.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области.

Как отметили в Службе, движение по переправе будет осуществляться в реверсном режиме и регулироваться светофорами. При этом действуют определенные ограничения:

  • Разрешенная скорость движения 20 км/ч;
  • Максимальная нагрузка 30 т;
  • Длина понтонной переправы 160 метров;
  • Ширина проездной части 6,5 метров, общая ширина переправы 8 метров.

Напомним, 20 мая в селе Алексеевка Днепропетровской области под фурой обрушилась часть моста через залив Каховского водохранилища на трассе Кропивницкий-Запорожье.

Также РБК-Украина писало, что в результате обвала моста никто не пострадал, при этом полиция открыла три уголовных дела.

Как сообщили в Днепропетровской ОГА, причиной обвала моста стала перегруженная в несколько раз фура.

На период восстановления обрушенного моста проезд через реку будет осуществляться через понтонную переправу.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ДнепрмостКерченская переправаДнепропетровская областьобвал
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь