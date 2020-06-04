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Обвал мосту в Дніпропетровській області: понтонную переправу відкрили для руху

Новини » Суспільство     04.06.2020 - 15:59
Обвал мосту в Дніпропетровській області: понтонную переправу відкрили для руху
Фото: понтонна переправа (facebook.com/dnipro.ukravtodor)

Максимально дозволена швидкість на переправі - 20 км/год

Поблизу обвалення моста через річку Чортомлик в селі Олексіївка Дніпропетровської області відкрили для руху понтонну переправу. Довжина переправи становить 160 метрів.

Про це повідомили у прес-службі Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області.

Як відзначили в Службі, рух по переправі буде здійснюватися в реверсному режимі та регулюватися світлофорами. При цьому діють певні обмеження:

  • Дозволена швидкість руху 20 км/год;
  • Максимальне навантаження 30 т;
  • Довжина понтонної переправи 160 метрів;
  • Ширина проїзній частині 6,5 метрів, загальна ширина переправи 8 метрів.

Нагадаємо, 20 травня в селі Олексіївка Дніпропетровській області під фурою обрушилася частина моста через затоку Каховського водосховища на трасі Кропивницький-Запоріжжя.

Також РБК-Україна писало, що в результаті обвалу мосту ніхто не постраждав, при цьому поліція відкрила три кримінальні справи.

Як повідомили в Дніпропетровській ОДА, причиною обвалу мосту стала перевантажена в кілька разів фура.

На період відновлення обвалення моста проїзд через річку буде здійснюватися через понтонную переправу.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ДніпромостКерченская переправаДнепропетровская областьобвал
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