В Обухове полиция расследует фальсификацию результатов выборов

В городе Обухов (Киевская область) председатель одной из участковых избирательных комиссий вместе с секретарем считали в кафе голоса избирателей, в результате чего полиция открыла уголовное производство по факту фальсификации результатов выборов в Раду. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как отмечается, в полицию об этом сообщил представитель гражданской сети "Опора". После приезда на место полиция изъяла у работников избирательной комиссии протоколы подсчета голосов.

"Установлено, что около 18 часов председатель одной из участковых избирательных комиссий вместе с секретарем составляли протоколы участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей по многомандатному избирательному округу не на заседании избирательной комиссии, где предусмотрено действующим законодательством, а в помещении кафе дома культуры города Обухов", - говорится в сообщении

В пресс-службе добавили, что по ч. 3 ст. 158 УКУ открыто уголовное производство. Статья предусматривает заключение от пяти до семи лет.

Напомним, в Луганской области в полицию Северодонецка поступило заявление от кандидата в народные депутаты, который сообщил о попытке сфальсифицировать результаты выборов.

Кроме того, РБК-Украина писало, что Министерство внутренних дел Украины перебросило резервы групп спецназначения Национальной полиции из состава сил авиаподдержки для стабилизации ситуации после выборов в Покровске Донецкой области. Там начались протесты после подсчета голосов.