В Обухові поліція розслідує фальсифікацію результатів виборів

У місті Обухів (Київська область) голова однієї з дільничних виборчих комісій разом з секретарем рахували в кафе голоси виборців, в результаті чого поліція відкрила кримінальне провадження за фактом фальсифікації результатів виборів в Раду. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Як зазначається, поліцію про це повідомив представник громадянської мережі "Опора". Після приїзду на місце поліція вилучила у працівників виборчої комісії протоколи підрахунку голосів.

"Встановлено, що близько 18-години голова однієї з дільничних виборчих комісій разом з секретарем складали протоколи дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців по багатомандатному виборчому окрузі не на засіданні виборчої комісії, де передбачено чинним законодавством, а в приміщенні кафе будинку культури міста Обухів", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі додали, що за ч. 3 ст. 158 ККУ відкрито кримінальне провадження. Стаття передбачає ув'язнення від п’яти до семи років.

Нагадаємо, у Луганській області до поліції Сєвєродонецька надійшла заява від кандидата у народні депутати, який повідомив про спробу сфальсифікувати результати виборів.

Крім того, РБК-Україна писало, що Міністерство внутрішніх справ України перекинуло резерви груп спецпризначення Національної поліції зі складу сил авіапідтримки для стабілізації ситуації після виборів у Покровську Донецької області. Там почалися протести після підрахунку голосів.