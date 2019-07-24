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В Луганской области заявили о препятствовании в установлении результатов выборов

Новости » Выборы 2019    24.07.2019 - 03:00
В Луганской области заявили о препятствовании в установлении результатов выборов

Кандидат в нардепы расценил требование о пересчете голосов как попытку фальсификации

В Луганской области в полицию Северодонецка поступило заявление от кандидата в народные депутаты, который сообщил о попытке сфальсифицировать результаты выборов в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

В частности, полиция получила сообщение о нарушении законодательства о выборах народных депутатов Украины на 106 избирательном округе.

"По словам заявителя к окружной избирательной комиссии поступили жалобы на действия членов участковых избирательных комиссий с требованием пересчета голосов. По мнению заявителя эти жалобы безосновательны и не соответствуют действительности и даны с целью фальсификации результатов волеизъявления", - отметили в МВД.

Факт внесен полицией в Единый реестр досудебных расследований по статье 157 УК Украины (Препятствование осуществлению избирательного права). На месте происшествия работают оперативники.

Напомним, Министерство внутренних дел Украины перебросило резервы групп спецназначения Национальной полиции из состава сил авиаподдержки для стабилизации ситуации после выборов в Покровске Донецкой области. Здесь начались протесты после подсчета голосов.

Впоследствии стало известно, что в Покровске Донецкой области возобновила свою работу комиссия одномандатного избирательного округа №50, где днем 23 июля происходили стычки. Протесты начались после того, как наблюдатели на участке обнаружили расхождения в подсчетах в протоколах комиссий.

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