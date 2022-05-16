Обсудит санкции и поставки оружия. Кулеба прибыл с визитом в Брюссель

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл с рабочим визитом в Брюссель. Он намерен обсудить введение шестого пакета санкций против России. и поставки оружия Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Twitter .

"Начал визит в Брюссель, чтобы продвигать шестой пакет санкций ЕС, включающий нефтяное эмбарго. Сосредоточусь также на дальнейшей поставке оружия и предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Считаем, что Украина заслуживает индивидуальной оценки за собственные добродетели", - написал он.

Напомним, Евросоюз сейчас обсуждает шестой пакет санкции против России, который включает в себя эмбарго нефти. Однако Венгрия препятствует утверждению антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что Венгрия вычислила цену согласия на введение нефтяного эмбарго в отношении РФ.

Кроме того, Венгрии предложили "разумные условия" нефтяного эмбарго. В частности, Еврокомиссия может профинансировать нефтепроводы в Венгрии.

Добавим, что министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что отказ Венгрии вводить санкции против РФ вредят имиджу ЕС.