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Еврокомиссия может профинансировать нефтепроводы в Венгрии для поддержки эмбарго, - El Pais

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Брюссель, Понедельник 16 мая 2022 10:03
Еврокомиссия может профинансировать нефтепроводы в Венгрии для поддержки эмбарго, - El Pais Фото: Еврокомиссия может профинансировать нефтепроводы в Венгрии для поддержки эмбарго, (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз надеется в ближайшие дни достигнуть консенсуса с Венгрией по вопросу эмбарго, чтобы одобрить шестой пакет санкций против России. Так, Еврокомиссия ведет переговоры с правительством Виктора Орбана об инвестиционной программе ЕС, которая поможет ослабить зависимость страны от российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

По данным источников издания, план будет сопровождаться переходным периодом для прекращения импорта российской нефти в некоторые страны-партнеры ЕС. В этот период предполагается использовать для строительства новой инфраструктуры. Те же источники уверены, что вероятное соглашение между Брюсселем и Будапештом позволит утвердить санкции на этой или, самое позднее, на следующей неделе.

Министры иностранных дел ЕС, встречающиеся в понедельник в Брюсселе, обсудят вето Венгрии, хотя, по словам дипломатических источников, шансов на его преодоление нет.

Однако Брюссель уверен, что поддержка Орбаном санкций будет обеспечена в краткосрочной перспективе благодаря многомиллионным обязательствам по европейским инвестициям в энергетическую безопасность Венгрии.

Источники в ЕС надеются, что сделка последует за одобрением в среду обновленного плана ЕС, получившего название REPowerEU, по быстрому снижению зависимости от углеводородов.

В проекте документа, предлагается частично перенаправить многочисленные статьи бюджета ЕС, включая фонды сплочения и общей сельскохозяйственной политики, на проекты по возобновляемой энергии, энергоэффективности и распределительной инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что Венгрия вычислила цену согласия на введение нефтяного эмбарго в отношении РФ.

Кроме того, Венгрии предложили "разумные условия" нефтяного эмбарго.

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