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МИД Литвы о нефтяном эмбарго: весь ЕС в заложниках у Венгрии

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Вильнюс, Понедельник 16 мая 2022 12:07
МИД Литвы о нефтяном эмбарго: весь ЕС в заложниках у Венгрии Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (flickr.com/mfa_lithuania)
Автор: Валерия Полищук

Отказ Венгрии относительно санкций против России, которые включают в себя нефтяное эмбарго, вредит имиджу ЕС. Поскольку Будапешт не помогает ЕС найти консенсуса.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Благодаря этим решениям нас запомнят как Сообщество, которое способно двигаться вперед и послать очень четкий сигнал России. Или как тот, кто тянет время. К сожалению, в настоящий момент весь блок является заложником одного государства-члена, что не помогает нам найти консенсус", - заявил министр.

По мнению министра, преодолеть тупик в переговорах можно было бы, просто договорившись о помощи Евросоюза Украине в обретении энергозависимости от России.

"Одним из решений может стать помощь Украине в отключении от российской нефти и газа. Потому что государство-член, которое не может помочь нам найти консенсус, зависит от поставок из Украины. Так что если бы поставки из Украины были прекращены, вопрос санкций также был бы решен", - подчеркнул Ландсбергис.

Ранее сообщалось, что Венгрия вычислила цену согласия на введение нефтяного эмбарго в отношении РФ.

Кроме того, Венгрии предложили "разумные условия" нефтяного эмбарго. В частности, Еврокомиссия может профинансировать нефтепроводы в Венгрии.

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