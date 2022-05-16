Обговорить санкції та постачання зброї. Кулеба прибув з візитом до Брюсселя
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув з робочим візитом до Брюсселя. Він має намір обговорити введення шостого пакета санкцій проти Росії. і постачання зброї Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра в Twitter.
"Розпочав візит до Брюсселя, щоб просувати шостий пакет санкцій ЄС, який має включати нафтове ембарго. Зосереджуся також на подальшому постачанні зброї та наданні Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Вважаємо, що Україна заслуговує на індивідуальну оцінку за власні чесноти", - написав він.
Нагадаємо, Євросоюз зараз обговорює шостий пакет санкції проти Росії, який містить ембарго нафти. Однак Угорщина перешкоджає утвердженню антиросійських санкцій.
Раніше повідомлялося, що Угорщина вирахувала ціну згоди на введення нафтового ембарго щодо РФ.
Крім того, Угорщині запропонували "розумні умови" нафтового ембарго. Зокрема, Єврокомісія може профінансувати нафтопроводи в Угорщині.
Додамо, що міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що відмова Угорщини вводити санкції проти РФ шкодять іміджу ЄС.