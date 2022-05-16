Обговорить санкції та постачання зброї. Кулеба прибув з візитом до Брюсселя

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув з робочим візитом до Брюсселя. Він має намір обговорити введення шостого пакета санкцій проти Росії. і постачання зброї Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра в Twitter.