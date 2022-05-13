Венгрии предложили "разумные условия" нефтяного эмбарго, - дипломат

Евросоюз предложил Венгрии "разумные условия" нефтяного эмбарго в отношении российской нефти. Переговоры по шестому пакету санкций против Москвы ведутся каждый день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Комиссия (Евросоюза - ред.) выдвигает предложения, и в определенный момент вы должны стиснуть зубы, знаете ли, и посмотреть, где вы хотите быть в этом, и мы надеемся, что Венгрия будет более открытой", - цитирует издание высокопоставленного европейского дипломата.

По его словам, в шестой пакет санкций против России войдет нефтяное эмбарго. При этом, отметил дипломат, в Еврокомиссии понимают, что у ряда стран, включая Венгрию, существует сильная зависимость от российской нефти. Поэтому идет работа в этом направлении.

"Венгрии были предложены разумные предложения", - сказал дипломат, добавив, что Будапешту предстоит решить, на какой позиции находится правительство страны в отношении нефтяного эмбарго и готовности послать сигналы России о прекращении войны в Украине.

"Переговоры (по шестому пакету - ред.) ведутся каждый день, включая выходные. Так что я не знаю, чем это закончится", - резюмировал дипломат.