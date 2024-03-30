Обстріли портів Одеси призупинили вивантаження зерна, - УЗ

"Якщо помножити цю кількість на обсяг середньодобового вивантаження, то можна побачити, що втрати становлять близько 7 тис. вагонів", - сказав Ткачов.

Він зазначив, що перешкоди в роботі портів Великої Одеси призвели до зростання накопичення вагонів на 6,9 раза - до 8772 одиниць.

Також Ткачов повідомив, що протягом останнього тижня середньодобовий обсяг вивантаження зерна в одеських портах знизився на 41 вагон, до 1408 одиниць на добу. Вивантаження зерна у портах Дунаю також скоротилося на сім вагонів - до 102 одиницю на добу. Водночас черга в цьому напрямку зменшилася із 658 до 511 вагонів із зерном.