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Обстріли портів Одеси призупинили вивантаження зерна, - УЗ

Фото: обстріли одеських портів призвели до зупинки вивантаження зерна (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

Протягом останніх тижнів в Одеському регіоні відбулося 58 повітряних тривог, що призвело до тимчасових втрат для учасників зернового ринку та вантажовідправників, які становили приблизно п'ять діб вивантаження.

Про це сказав заступник директора департаменту комерційної роботи Укрзалізниці Валерій Ткачов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс Україна".

"Якщо помножити цю кількість на обсяг середньодобового вивантаження, то можна побачити, що втрати становлять близько 7 тис. вагонів", - сказав Ткачов.

Він зазначив, що перешкоди в роботі портів Великої Одеси призвели до зростання накопичення вагонів на 6,9 раза - до 8772 одиниць.

Також Ткачов повідомив, що протягом останнього тижня середньодобовий обсяг вивантаження зерна в одеських портах знизився на 41 вагон, до 1408 одиниць на добу. Вивантаження зерна у портах Дунаю також скоротилося на сім вагонів - до 102 одиницю на добу. Водночас черга в цьому напрямку зменшилася із 658 до 511 вагонів із зерном.

Нагадаємо, Україна майже вийшла на довоєнний обсяг експорту з портів Великої Одеси. Так, українським коридором за сім місяців експортовано 33,8 млн тонн вантажів. Це більше, аніж за рік роботи Зернової ініціативи.

Крім того, росіяни атакували Одесу двома керованими авіаційними ракетами. Обидві цілі було збито, однак від уламків постраждали діти. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що люди травмувалися внаслідок падіння уламків.

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