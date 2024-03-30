Обстрелы портов Одессы приостановили выгрузку зерна, - УЗ

В последние недели в Одесском регионе произошло 58 воздушных тревог, что привело к временным потерям для участников зернового рынка и грузоотправителей, которые составляли примерно пять суток выгрузки.
Об этом сказал заместитель директора департамента коммерческой работы Укрзализныци Валерий Ткачев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Интерфакс Украина ".
"Если умножить это количество на объем среднесуточной выгрузки, то можно увидеть, что потери составляют около 7 тыс. вагонов", – сказал Ткачев.
Он отметил, что препятствия в работе портов Большой Одессы привели к росту накопления вагонов в 6,9 раза – до 8772 единиц.
Также Ткачев сообщил, что за последнюю неделю среднесуточный объем выгрузки зерна в одесских портах снизился на 41 вагон, до 1408 единиц в сутки. Выгрузка зерна в портах Дуная также сократилась на семь вагонов - до 102 единицы в сутки. В то же время очередь в этом направлении уменьшилась с 658 до 511 вагонов с зерном.
Напомним, Украина почти вышла на довоенный объем экспорта из портов Большой Одессы . Так, по украинскому коридору за семь месяцев экспортировано 33,8 млн тонн грузов. Это больше, чем через год работы Зерновой инициативы.
Кроме того, россияне атаковали Одессу двумя управляемыми авиационными ракетами . Обе цели были сбиты, однако от обломков пострадали дети. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что люди травмировались в результате падения обломков.
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