Україна майже вийшла на довоєнний обсяг експорту з портів Великої Одеси

Українським коридором за сім місяців експортовано 33,8 млн тонн вантажів. Це більше, за рік роботи Зернової ініціативи.

Про це заявив віце-премєр Олександр Кубраков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Facebook .

"Можемо говорити, що ми вийшли майже на довоєнні обсяги експорту з портів Великої Одеси, а також запровадили значно ефективніший логістичний шлях без участі держави-агресора", - написав він.

Як зазначив Кубраков, коридор відкрили в серпні 2023 року - через місяць, як Росія остаточно вийшла з Зернової ініціативи та розпочала системні атаки на портову інфраструктуру та агропотужності.

Сьогодні українським коридором пройшло 1140 суден, які експортували 33,8 млн тонн вантажів до 40 країн світу. З них 23,1 млн тонн - продукція українських аграріїв, повідомив віце-премєр.

Наразі на підхід до портів Одеса, Чорноморськ та Південний очікують 150 суден, які мають експортувати майже 5 млн тонн вантажів, додав чиновник.

Український коридор

Після виходу Росії з "зернової угоди" в липні минулого року було створено спеціальний морський коридор, зокрема, для захисту зерна, що надходить з портів. За даними ВМС, робота коридору вийшла на свої потужності до повномасштабного вторгнення Росії.

Як заявив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов, постійні атаки на російський флот дозволили витіснити його до південно-східної частини та відновити судноплавство. Північна частина контролюється Україною.

За даними НБУ, припинення роботи "зернового коридору" у липні 2023 року буде повністю компенсовано поставками продовольства новим морським маршрутом, який був відкритий у серпні. Не виключене й подальше нарощування логістичних потужностей цього маршруту.