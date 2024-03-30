Обстріли портів Одеси призупинили вивантаження зерна, - УЗ

Протягом останніх тижнів в Одеському регіоні відбулося 58 повітряних тривог, що призвело до тимчасових втрат для учасників зернового ринку та вантажовідправників, які становили приблизно п'ять діб вивантаження.

Про це сказав заступник директора департаменту комерційної роботи Укрзалізниці Валерій Ткачов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інтерфакс Україна ".

"Якщо помножити цю кількість на обсяг середньодобового вивантаження, то можна побачити, що втрати становлять близько 7 тис. вагонів", - сказав Ткачов.

Він зазначив, що перешкоди в роботі портів Великої Одеси призвели до зростання накопичення вагонів на 6,9 раза - до 8772 одиниць.

Також Ткачов повідомив, що протягом останнього тижня середньодобовий обсяг вивантаження зерна в одеських портах знизився на 41 вагон, до 1408 одиниць на добу. Вивантаження зерна у портах Дунаю також скоротилося на сім вагонів - до 102 одиницю на добу. Водночас черга в цьому напрямку зменшилася із 658 до 511 вагонів із зерном.