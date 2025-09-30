UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Обстріл пошкодив інфраструктуру: УЗ попередила про затримки потягів на півночі

Ілюстративне фото: УЗ попередила про затримки потягів на півночі (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Під час нічного обстрілу російська армія пошкодила залізничну інфраструктуру - затримується низка потягів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Як повідомили у компанії, наслідки нічного обстрілу досі заважають повернути поїзди чернігівського напрямку до звичного розкладу.

"Рух на ніжинському напрямку протягом дня забезпечується за допомогою резервних тепловозів, що збільшує час у дорозі для рейсів з/до Чернігова, Сум і Шостки", - сказано у повідомленні.

Обстріл 30 вересня

Вранці вівторка, 30 вересня, російська армія завдала масованого удару по місту Бобровиця, що у Чернігівській області - там було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Через обстріл виникли пожежі - займання ліквідували.

Відомо, що через російський удар вводились зміни руху потягів на Чернігівщині. Зокрема, низка потягів з Києва до Ніжина була або скасована, або курсує зі значними затримками.

За даними Повітряних сил, окупанти атакували Україну 65 ударними безпілотниками з шести напрямків. Більшість ворожих цілей ліквідували українські сили ППО.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяСумиЧернігів