Обстрел повредил инфраструктуру: УЗ предупредила о задержках поездов на севере

Во время ночного обстрела российская армия повредила железнодорожную инфраструктуру - задерживается ряд поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Как сообщили в компании, последствия ночного обстрела до сих пор мешают вернуть поезда черниговского направления к привычному расписанию.
"Движение на нежинском направлении в течение дня обеспечивается с помощью резервных тепловозов, что увеличивает время в пути для рейсов из/в Чернигов, Сум и Шостки", - сказано в сообщении.
Утром вторника, 30 сентября, российская армия нанесла массированный удар по городу Бобровица, что в Черниговской области - там была повреждена энергетическая инфраструктура. Из-за обстрела возникли пожары - возгорание ликвидировали.
Известно, что из-за российского удара вводились изменения движения поездов на Черниговщине. В частности, ряд поездов из Киева в Нежин был или отменен, или курсирует со значительными задержками.
По данным Воздушных сил, оккупанты атаковали Украину 65 ударными беспилотниками с шести направлений. Большинство вражеских целей ликвидировали украинские силы ПВО.