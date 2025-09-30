ua en ru
Вт, 30 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Летіли з шести напрямів: у Повітряних силах розповіли про нічну атаку дронів по Україні

Вівторок 30 вересня 2025 09:33
UA EN RU
Летіли з шести напрямів: у Повітряних силах розповіли про нічну атаку дронів по Україні Фото: у Повітряних силах розповіли про нічну атаку дронів по Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 30 вересня, атакували Україну 65 ударними безпілотниками з шести напрямків. Більшість ворожих цілей ліквідували українські сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 30 вересня противник атакував 65 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда – ТОТ Криму, понад 40 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Повідомляється, що Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито, або подавлено 46 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Окрім того, зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 6 локаціях, падіння збитих – на 2 локаціях.

Летіли з шести напрямів: у Повітряних силах розповіли про нічну атаку дронів по Україні

Обстріл РФ 30 вересня

Російська армія ввечері понеділка, 29 вересня, запустила декілька груп ударних дронів типу "Шахед". Цього разу дрони зафіксовано на півночі та в центрі країни.

За даними Повітряних сил, ворожі дрони фіксувались у Київській області - там вже відомо про наслідки атаки.

Окрім того, під ранок вівторка, 30 вересня, російська армія завдала масованого удару по місту Бобровиця, що у Чернігівській області. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Вторгнення Росії до України Дрони
Новини
Росія атакувала енергетику у Бобровиці: на Чернігівщині десятки тисяч людей без електрики
Росія атакувала енергетику у Бобровиці: на Чернігівщині десятки тисяч людей без електрики
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен