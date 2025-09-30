ua en ru
Вт, 30 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Укрзалізниця попередила про колапс на одному з напрямків: що треба знати пасажирам

Україна, Вівторок 30 вересня 2025 07:28
UA EN RU
Укрзалізниця попередила про колапс на одному з напрямків: що треба знати пасажирам Ілюстративне фото: очікування поїзда на вокзалі (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Укрзалізниця призупинила рух приміських поїздів на Ніжинському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис УЗ в Telegram-каналі.

В компанії повідомили, що у вівторок, 30 вересня, низка приміських рейсів курсуватиме скороченими маршрутами або за диспетчерським розкладом, а деякі потяги і зовсім скасовані.

Зокрема, поїзди №6902 та №6901 змінюють маршрут:

  • №6902 курсуватиме Київ-Волинський - Бобрик замість Київ-Волинський - Ніжин;
  • №6901 - Бобрик - Київ замість Носівка - Київ.

Інші рейси, включно з №6903, №6905, №6907, №6909, №6911, №6913, №6904, №6906 та №6908, курсуватимуть за диспетчерським розкладом і відправлятимуться у міру дозволу безпекової ситуації.

Так, поїзд №6903 слідуватиме маршрутом Ніжин - Кобижча, а №6904 -– Кобижча - Ніжин.

Крім того, тимчасово скасовано рейси:

  • №6072 Тарасівка - Київ-Пасажирський;
  • №6674 Немішаєве - Святошин.

Укрзалізниця закликала пасажирів враховувати зміни при плануванні поїздок та вибачилася за тимчасові незручності, наголосивши, що безпека є пріоритетом.

За словами залізничників, інформація про рух поїздів буде оновлюватися у режимі реального часу.

Нагадаємо, асоціація громад закликала уряд виділити бюджетне фінансування для перевезень УЗ.

Зазначимо, що УЗ відзвітувала про збитки від пасажирських перевезень у розмірі майже 20 млрд у 2024 році. Компанія зараз перекриває ці збитки за рахунок вантажних перевезень, але такий механізм заборонений у ЄС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця
Новини
Росія атакує Україну "Шахедами": де фіксуються ворожі дрони
Росія атакує Україну "Шахедами": де фіксуються ворожі дрони
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен