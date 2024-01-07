Вчора, 6 січня, російські терористи обстріляли Покровський район Донецької області. Під час ліквідації наслідків рятувальники дістали з-під завалів тіло дитини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС України в Донецькій області.
Як розповіли рятувальники, станом на 8 ранку:
Фото: Обстріл Покровського району: рятувальники дістали з-під завалів тіло дитини (facebook.com/DSNSDon)
"Всього в результаті обстрілу поранено 9 осіб. Розібрано 68 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. До проведення робіт по 2 локаціям від Головного управління залучено 30 чоловік особового складу та 5 од. техніки", - пише ДСНС.
В ніч проти 6 січня російські загарбники завдали удару по Покровську. Як розповідав голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, ворог атакував ракетами С-300. Станом на вечір того ж дня було відомо про загибель 11 людей, серед яких 5 дітей.
Детальніше про російську атаку по населених пунктах Донецької області, та що відомо про обстріл Покровська та району - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.