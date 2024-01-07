Вчера 6 января российские террористы обстреляли Покровский район Донецкой области. Во время ликвидации последствий спасатели извлекли из-под завалов тело ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.
Как рассказали спасатели, по состоянию на 8 утра:
Фото: Обстрел Покровского района: спасатели извлекли из-под завалов тело ребенка (facebook.com/DSNSDon)
"Всего в результате обстрела ранены 9 человек. Разобрано 68 тонн разрушенных строительных конструкций. К проведению работ по 2 локациям от Главного управления привлечено 30 человек личного состава и 5 ед. техники", - пишет ГСЧС.
В ночь на 6 января российские захватчики нанесли удар по Покровску. Как рассказывал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, враг атаковал ракетами С-300. По состоянию на вечер того же дня было известно о гибели 11 человек, среди которых 5 детей.
Детальнее о российской атаке по населенным пунктам Донецкой области, и что известно об обстреле Покровска и района - читайте в материале РБК-Украина.
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